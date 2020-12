Webhostingbedrijf GoDaddy is in de Verenigde Staten onder vuur komen te liggen vanwege een neppe phishingmail aan zijn personeel. In de mail werd medewerkers een bonus beloofd, terwijl eerder in het jaar al duidelijk werd dat die er vanwege de coronapandemie niet inzat.

"Fijne vakantie! 2020 was een recordjaar voor ons, mede dankzij jouw werk. Hoewel we het niet samen kunnen vieren tijdens ons jaarlijkse feest, willen we je toch bedanken met een eenmalige bonus van 650 dollar (530 euro, red.)", valt te lezen in de mail, die NBC onder ogen kreeg.

Verderop in de mail werd de medewerkers gevraagd om details in te vullen en op te sturen. Het bericht werd al verzonden op 14 december, maar krijgt nu pas aandacht in Amerikaanse media.

Volgens NBC vonden veel medewerkers de mail van hun werkgever "ongevoelig" omdat eerder dit jaar nog veel personeelsleden op straat kwamen te staan.

GoDaddy hoopte mogelijk met de nepmail zijn personeel te waarschuwen. Medewerkers van grote bedrijven zijn vaak het doelwit van hackers en kwaadwillenden. Het webhostingbedrijf heeft in het verleden al vaker grote datalekken gehad. Zo maakte Forbes dit jaar nog melding van een lek uit oktober 2019. GoDaddy telt ruim twintig miljoen klanten.

Het is niet bekend hoeveel medewerkers in de val zijn getrapt. Het bedrijf wilde tegenover NBC niet reageren.