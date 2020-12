De Britse televisiezender Channel 4 gaat een deepfake video uitzenden waarin koningin Elizabeth een 'alternatieve' kersttoespraak houdt. De video is nep en bedoeld als waarschuwing voor deepfakes.

Deepfaketechnologie maakt het mogelijk om een gezicht van iemand anders digitaal in een video te plakken. Op die manier kun je iemand iets laten zeggen wat deze persoon helemaal niet heeft gezegd. Channel 4 wil met de satirische video waarschuwen voor het gevaar van deze technologie.

Channel 4 gaat de neptoespraak op Eerste Kerstdag uitzenden. De toespraak zal tegelijk worden uitgezonden met de echte toespraak van de koningin op de BBC. Op Twitter is een deel van de boodschap al te zien.

In de neptoespraak spreekt actrice Debra Stephenson de stem van de koningin in. De deepfake koningin zegt dat ze blij is dat ze op Channel 4 eindelijk alles mag zeggen en dat niemand haar nu woorden in de mond kan leggen. Ook benadrukt ze hoe belangrijk het is dat mensen vertrouwen kunnen hebben in wat waar is en wat niet.

Niet iedereen is te spreken over de satirische video van Channel 4. Onder het Twitter-bericht regent het negatieve reacties. Het is de bedoeling dat de deepfake video om 16.25 uur Nederlandse tijd op Channel 4 wordt uitgezonden.