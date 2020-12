Het lek in de software Orion waardoor hackers binnen konden dringen bij Amerikaanse overheidsinstanties is gedicht, meldt het bedrijf SolarWinds donderdag. Hierdoor kunnen hackers via dit lek in elk geval niet meer binnendringen als de nieuwe update is geïnstalleerd.

De kwetsbaarheid kwam aan het licht toen bleek dat hackers waren binnengedrongen in de systemen van het Amerikaanse ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Later bleek dat ook lokale overheden zijn getroffen.

Het lek in Orion ontstond doordat hackers binnen konden dringen bij de maker SolarWinds. Vervolgens hebben de hackers malware toegevoegd aan het programma Orion. Hierdoor werden 33.000 klanten van SolarWinds kwetsbaar voor hackaanvallen.

Daardoor waren niet alleen Amerikaanse instanties en bedrijven kwetsbaar, want SolarWinds heeft ook klanten in onder andere België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het is niet duidelijk of ook Nederlandse bedrijven doelwit waren.

SolarWinds en de Amerikaanse overheid weten nog niet wie er achter de hackaanvallen zit.