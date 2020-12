Het jaar is bijna voorbij en dus is het tijd om terug te blikken met Instagram en TikTok. Ook kun je vanaf nu aan de slag met een nieuw soort chatapp. Dit zijn, voor de laatste keer in 2020, de apps van de week.

TikTok

Het is de tijd van jaarlijstjes en ook TikTok doet gezellig mee. De populaire videoapp presenteert in de Year on TikTok 2020 een persoonlijk jaaroverzicht. Hierin vind je een automatisch samengesteld filmpje met al jouw TikTok-hoogtepunten van het jaar.

In het overzicht kun je bijvoorbeeld zien hoelang je naar filmpjes op de app gekeken hebt, welke soort video's favoriet zijn en welk geluidseffect het meest gebruikt is.

Je opent het overzicht door op de Ontdek-knop te tikken onder in beeld, waarna #YearOnTikTok vanzelf in beeld komt. Als je de app opent kun je natuurlijk ook gewoon op de grote banner boven in je scherm tikken.

Download TikTok voor Android of iOS (gratis)

Layout van Instagram

Heb je geen TikTok, maar wel Instagram? Dan heb je Layout nodig om een jaaroverzicht te maken. Met deze app van Instagram zelf kun je jouw jaar in maximaal negen foto's samenvatten.

Je hebt hierbij alle vrijheid, want de kiekjes kies je zelf uit. Ook de indeling van de fotocollage is compleet naar je hand te zetten, inclusief de indeling, aanwezigheid van filters en meer.

Het is zelfs mogelijk om verschillende collages met specifieke mensen te maken, want Layout kan gezichten herkennen en zo bijvoorbeeld enkel foto's met je partner, ouder of goede vriend(in) voorschotelen.

Heb je de perfecte collage gemaakt? Dan kun je het eindresultaat natuurlijk delen op Instagram of andere platformen zoals Facebook en WhatsApp.

Download Layout from Instagram voor Android of iOS (gratis)

Honk

Bellen, maar dan via tekst. Zo kun je Honk het best omschrijven. Met deze chatapp kun je kletsen met anderen, maar dan net even anders. Berichtjes worden namelijk direct gewist en zijn alleen zichtbaar op het moment dat jullie beiden in de chat zitten.

Wil je iets kwijt maar heeft je gesprekspartner zijn telefoon niet bij de hand? Dan trek je zijn aandacht middels een 'honk'. De ander krijgt op dat moment een notificatie dat jij wil praten. Zodra diegene in de chat aanschuift zie je direct van elkaar wat er getypt wordt. Honk heeft dus geen verzendknop zoals andere chatapps. Haal je de tekst weg, dan kan je gesprekspartner niet langer zien wat je zei.

Honk slaat geen gespreksgegevens op en is vooralsnog alleen beschikbaar op iOS, de Android-versie volgt later. De app is met name gericht op jongeren. Bij het aanmelden staat als oudste leeftijdsgroep dan ook simpelweg 21+.

Download Honk voor iOS (gratis)