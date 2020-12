Een collectief van burgerrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, heeft zijn steun aan Facebook uitgesproken in een rechtszaak die de internetgigant heeft aangespannen tegen NSO, een Israëlische maker van spionagesoftware.

Facebook en dochterbedrijf WhatsApp stapten in oktober 2019 in de Amerikaanse staat Californië naar de rechter nadat NSO gebruikmaakte van WhatsApp-servers om spyware op smartphones van doelwitten te installeren.

NSO maakt software waarmee smartphones afgeluisterd kunnen worden. De spyware mag formeel alleen door overheden gebruikt worden in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme, maar is ook ingezet tegen advocaten, activisten en journalisten.

Naast Amnesty International staan ook Privacy International, journalistenorganisaties CPJ en Reporters Without Borders (RSF) en internetrechtenorganisatie Access Now (pdf) achter Facebook.

De organisaties schrijven dat NSO zijn spionagesoftware moedwillig blijft leveren aan klanten die mensenrechten schenden.

NSO beroept zich op immuniteit

Maandag maakten een aantal techbedrijven, waaronder Google en Microsoft, eenzelfde gang naar het hof van bezwaar, dat de zaak nu behandelt. De papieren kwamen daar terecht nadat NSO in beroep ging tegen de beslissing van de rechtbank in Californië in juli.

Die oordeelde dat NSO's aanspraak op soevereine immuniteit geen stand houdt. Het Israëlische bedrijf beweert dat zijn klanten, overheden, immuun zijn voor dit soort rechtszaken.