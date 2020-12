Telegram krijgt betaalde opties en een advertentieplatform, heeft oprichter Pavel Durov woensdag bekendgemaakt via zijn Telegram-kanaal.

Het zeven jaar oude chatplatform nadert de 500 miljoen actieve gebruikers. Om de groei te bekostigen, is een verdienmodel bedacht. "Tot nu toe betaalde ik de meeste kosten van Telegram uit mijn eigen broekzak", schrijft Durov. "Maar met de huidige groei is het nodig om andere inkomsten te zoeken."

Volgens Durov zullen de meeste gebruikers nauwelijks iets merken van het nieuwe verdienmodel. De functies die nu gratis zijn, blijven dat ook.

Voor zakelijke gebruikers komen er enkele betaalde functies bij, al is niet bekend wat voor functies dat zijn. Er komen geen advertenties in chatgesprekken. Wel komen er reclames in grote zendkanalen, waar mensen zich op kunnen abonneren. In deze kanalen kan een gebruiker een grote groep mensen bereiken die niet kunnen reageren.

"We zullen ons bedrijf niet verkopen, zoals de oprichters van WhatsApp", schrijft Durov. "Telegram moet een onafhankelijke plek blijven waar gebruikers gerespecteerd worden. Ze kunnen een hoge kwaliteit van dienstverlening verwachten." Vanaf volgend jaar moet Telegram geld gaan verdienen.

Telegram kondigde woensdag ook de nieuwe functie Voice Chats aan. Hiermee kunnen gebruikers in groepen een spraakgesprek starten dat naast de reguliere chat bestaat. Hier kunnen mensen elk moment in- of uitgaan om met elkaar te telefoneren.