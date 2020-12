Een man die in september werd aangehouden in Groningen heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) vijftig slachtoffers gemaakt met zijn oplichtingspraktijken, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door RTV Noord.

De verdachte werd aangehouden nadat hij in drie weken tijd 120.000 sms'jes met frauduleuze links had verstuurd. Maar de aangiftes, die teruggaan tot juli 2019, hebben betrekken op een heel "scala aan oplichtingspraktijken, niet alleen phishing", verduidelijkt de OM-woordvoerder.

De verdachte zou onder meer slachtoffers hebben benaderd en ze naar een namaakwebsite hebben gelokt in een poging geld te stelen. Het is niet bekend hoeveel de man daarmee zou hebben buitgemaakt.

Op een laptop van de man zijn phishingmails, een nagemaakte ABN AMRO-website, activiteiten op een ondergrondse marktplaats en anderhalf miljoen gehackte accounts aangetroffen, aldus het OM.

In de zaak is ook een vrouw aangehouden. Zij speelde volgens het OM een minder grote rol, maar is wel een verdachte. De OM-woordvoerder laat weten dat justitie nog een beslissing moet nemen over haar mogelijke vervolging.