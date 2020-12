De hack bij het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is waarschijnlijk het werk van een buitenlandse overheid, meldt de NOS woensdag na eerdere berichtgeving van het Duitse journaal Tagesschau door de publieke omroepen WDR en BR.

Het in Amsterdam gevestigde medicijnagentschap maakte 9 december bekend doelwit te zijn geweest van een cyberaanval. Later werd duidelijk dat daarbij informatie over het vaccin van Pfizer en BioNTech is ingezien.

De NOS meldt op basis van een niet nader geïdentificeerde bron dat de indringer ook op zoek was naar informatie over de toelatingsprocedure en partijen die bij vaccinonderzoek betrokkenen zijn.

Meer informatie over de identiteit van de hacker is niet duidelijk. Zo is niet duidelijk welke vermeende staat digitaal bij het EMA zou hebben ingebroken.

De aanval werd opgemerkt nadat vreemde inlogtijden van een medewerker werden vastgesteld, aldus de NOS en de Duitse publieke omroepen. Het account van deze persoon zou door de hackers zijn misbruikt.

Het Pfizer-/BioNTech-vaccin werd maandag door het EMA goedgekeurd voor de Europese markt, waardoor het vaccinatieprogramma kan beginnen. In Nederland vindt de eerste vaccinatie op 8 januari plaats.