Joe Biden neemt de 33,2 miljoen Twitter-volgers van het officiële Amerikaanse presidentsaccount @POTUS niet over zodra hij het account in januari in handen krijgt, meldt de leider van zijn digitale campagne Rob Flaherty op Twitter. De teller wordt weer op nul gezet.

Het account @POTUS (dat staat voor 'President of the United States') werd in 2015 voor het eerst gebruikt door de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama.

In 2017 werd de accountnaam overgedragen aan Donald Trump. De Republikein erfde daarbij ook de ruim 13 miljoen volgers die Obama in de jaren daarvoor had verzameld. De tweets die door Obama waren gestuurd werden echter wel van de tijdlijn gewist.

Trump bleef naast het officiële presidentsaccount ook tweeten onder zijn privéaccount @realDonaldTrump. Dit profiel is met 88,5 miljoen volgers het op vijf na meest gevolgde Twitter-account.

Volgens Flaherty wordt ook het Witte Huis-account @WhiteHouse van zijn volgers ontdaan zodra Biden in januari het stokje van Trump overneemt.

Een woordvoerder van Twitter wil niet in detail treden, maar zegt tegen Bloomberg alleen dat het bedrijf in gesprek is met het Biden-team over de overdracht. Wel bevestigt hij het bestaan van de e-mails waarin de beslissing kenbaar is gemaakt.

Twitter wijkt af van Obama-richtlijnen

Het Witte Huis deelde onder Obama richtlijnen voor de overdracht van profielen op sociale media bij de komst van een nieuwe president. Daarin staat dat accounts hun volgers houden, maar geplaatste berichten wel gearchiveerd en vervolgens gewist worden.

Het is onduidelijk waarom Twitter daar nu van afwijkt. Het sociale medium speelde een belangrijke rol in Trumps presidentschap. De president gebruikte het platform als spreekbuis, maar had het door strenge moderatie van Twitter ook regelmatig aan de stok met het bedrijf.