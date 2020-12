Mensen zijn sinds de lockdown op 14 december veel minder fysiek gaan winkelen. Ook is het minder druk in het openbaar vervoer, op kantoren en andere werklocaties. Dat blijkt uit de mobiliteitsdata van Google van afgelopen week.

De mobiliteitscijfers van Google geven een beeld van de drukte in onder meer winkels, recreatiegebieden, supermarkten en werkplekken. Daarvoor wordt data gebruikt die afkomstig zijn van de locatiegeschiedenis van Google-gebruikers.

Op de dag dat de huidige lockdown werd aangekondigd, maandag 14 december, deden veel mensen nog snel inkopen. Er gingen die dag 8 procent meer mensen naar winkels en recreatieplekken dan in januari, vóór de uitbraak van COVID-19 in ons land. In de weken voor de lockdown lag dat aantal gemiddeld juist 30 procent lager dan in januari.

Na 14 december sloten de winkels en de meeste recreatieplekken. Uit de Google-data is af te lezen dat het bezoek daarna met zo'n 50 procent daalde in vergelijking met januari.

Iets minder mensen naar werk sinds lockdown

Ook supermarkten zagen een piekje op de dag dat de lockdown werd aangekondigd. Op maandag 7 december gingen 11 procent minder mensen naar de supermarkt dan begin dit jaar. Op 14 december lag dat aantal 15 procent hoger dan in januari. Na die dag daalde het supermarktbezoek weer naar een percentage dat gangbaar was in de afgelopen weken.

Verder wordt dankzij de Google-cijfers duidelijk dat minder mensen naar werk gingen sinds de lockdown, al is die daling niet enorm. Voor de aankondiging van de lockdown reisden gemiddeld zo'n 24 procent minder mensen naar hun werk dan pre-corona. Dat aantal nam pas na woensdag 16 december verder af naar zo'n 37 procent. Mogelijk omdat toen de scholen sloten.

Als gevolg van de lockdown daalde ook het aantal mensen op ov-stations. Het gaat om een daling van zo'n 10 procent vergeleken met de week voor de lockdown.