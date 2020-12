Google en Microsoft staan Facebook bij in een zaak die het bedrijf tegen het Israëlische spionagebedrijf NSO heeft aangespannen. De techgiganten hebben hun steun voor Facebook uitgesproken en waarschuwen voor de "krachtige en gevaarlijke" software van NSO.

Facebook klaagde NSO in oktober 2019 aan nadat bleek dat het bedrijf WhatsApp-servers gebruikte om spionagesoftware (spyware) op smartphones van doelwitten te installeren.

NSO is een Israëlisch bedrijf dat software verkoopt aan overheden voor de strijd tegen terrorisme en criminaliteit. Het bedrijf is omstreden: producten zijn ook ingezet tegen onder anderen activisten, journalisten en advocaten.

Met de spyware zou een NSO-klant van het doelwit onder meer chatberichten kunnen lezen, gesprekken kunnen afluisteren, screenshots kunnen maken, de locatie van het apparaat achterhalen, het adresboek bekijken en de internetgeschiedenis inzien.

Volgens WhatsApp zijn zijn servers als springplank gebruikt om zeker veertienhonderd mensen af te luisteren. De kwetsbaarheid die NSO daarvoor gebruikte is inmiddels gedicht.

Bedrijven waarschuwen voor misbruik NSO-software

NSO beroept zich in het verlengde van zijn klanten op soevereine immuniteit: een principe dat stelt dat een statelijke actor niet aangeklaagd kan worden. Dit argument hield geen stand in een rechtbank in Californië, waarna een hof van beroep zich over de zaak buigt.

Naast Google en Microsoft staan ook telecomfabrikant Cisco, softwarebedrijf VMware en de Amerikaanse belangengroep Internet Association aan Facebooks zijde.

Volgens de bedrijven zal NSO's argument leiden tot een wildgroei aan hacksoftware en "meer buitenlandse overheden met krachtige en gevaarlijke middelen voor digitale surveillance".

Dat betekent op zijn beurt "drastisch meer mogelijkheden dat deze middelen in de verkeerde handen vallen en worden misbruikt", schrijven de bedrijven.