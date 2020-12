Het mobiele dataverbruik van Nederlanders steeg in het derde kwartaal van dit jaar flink ten opzichte van voorgaande kwartalen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dinsdag in zijn onderzoeksrapport Telecommonitor (pdf).

In het derde kwartaal van 2020 was het dataverbruik van Nederlanders 264 miljard MB. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van het tweede kwartaal, toen het aantal op 219 miljard MB neerkwam.

Ook vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar is een flinke stijging te zien. In die periode werd er door Nederlanders 205 miljard MB aan data verbruikt.

In de zomermaanden werd minder gebeld en ge-sms't. In de eerste helft van 2020, met de opkomst van het coronavirus, steeg het aantal belminuten. In de periode daarvoor nam dat aantal juist af.

In het derde kwartaal van 2020 nam het aantal belminuten ook weer af. Er werd 1,3 miljoen minuten minder gebeld dan in het tweede kwartaal van dit jaar.

Het aantal verstuurde sms'jes is eveneens gedaald. In het derde kwartaal van 2020 werden 616.932 sms'jes verzonden. In de afgelopen vijf jaar daalde het aantal verstuurde sms'jes met 10 procent.