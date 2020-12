Hackers van een grootschalige cyberaanval op de overheid van de Verenigde Staten zijn tot in de kernsystemen van het ministerie van Financiën binnengedrongen. Dat zegt senator Ron Wyden, die zowel in de Senaatscommissie voor inlichtingenzaken als in de commissie financiën zit.

Wyden deed de uitspraak maandag na een briefing achter gesloten deuren. De cyberaanval op het ministerie van Financiën "lijkt aanzienlijk te zijn", zegt Wyden. Tientallen e-mailaccounts zijn volgens hem gecompromitteerd. "Daarnaast braken de hackers in de systemen van de Departementale Bureaus van het ministerie, waar de hoogste functionarissen van Financiën werken. Het ministerie weet nog steeds niet wat de hackers allemaal hebben gedaan of welke informatie precies is gestolen."

De Amerikaanse overheid gaf vorige week toe dat hackers hebben kunnen doordringen tot de computersystemen van meerdere ministeries. De hackers slaagden daarin door de beveiligingssoftware van het Amerikaanse softwarebedrijf SolarWinds te kapen. Tot dusver heeft de overheid toegegeven dat er is ingebroken bij de ministeries van Buitenlandse Zaken, Handel, Financiën, Binnenlandse Veiligheid en bij de Nationale Gezondheidsinstituten.

Ministers wijzen naar Rusland

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, minister Bill Barr (Justitie) en parlementariërs die door de inlichtingendiensten op de hoogte zijn gesteld, hebben gezegd dat Rusland achter de aanval zit. Sommige functionarissen vinden dat het nog te vroeg is om zeker te zijn wie de cyberaanval heeft uitgevoerd.

Het Kremlin ontkent elke betrokkenheid. President Donald Trump, die tijdens zijn ambtstermijn Rusland geregeld verdedigde van beschuldigingen van hacken en ongeoorloofde inmenging, bagatelliseerde de cyberaanval en suggereerde dat China er mogelijk achter zit.

Minister Barr, die geldt als een Trump-getrouwe, was maandag door zich aan te sluiten bij zijn collega Pompeo de laatste die kant koos tegen de president als het om de cyberaanval gaat. Een week geleden werd bekend dat Barr woensdag vertrekt als minister.