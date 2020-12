De eigenaar van de Italiaanse cryptobeurs BitGrail is medeverantwoordelijk voor de diefstal van 17 miljoen stuks van de virtuele munt nano, meldt de Italiaanse politie maandag. Bij de diefstal, die in 2018 aan het licht kwam, is voor 120 miljoen euro aan nano's verloren. Het is niet exact bekend wanneer de diefstal plaatsvond.

Volgens de politie had de diefstal voorkomen kunnen worden als BitGrail actie had ondernomen toen de hack werd opgemerkt, maar heeft de verdachte, Francesco Firano, dat doelbewust verzuimd, waardoor de nano's gestolen konden worden.

Meer dan 230.000 mensen werden de dupe van de diefstal van de virtuele munt die door BitGrail in bewaring werd gehouden, aldus de politie. De autoriteiten startten een onderzoek waaruit bleek dat de BitGrail-eigenaar betrokken was.

"Het is echter nog niet duidelijk of hij actief aan de diefstal heeft deelgenomen of simpelweg besloot om de beveiligingsmaatregelen niet op te schroeven toen de diefstal bekend werd", aldus een politiechef.

Firano kan worden aangeklaagd voor computerfraude, faillissementsfraude en witwassen. De BitGrail-eigenaar zegt op Twitter dat hij niet gearresteerd is en niet onder huisarrest is gesteld.

Ook zegt hij dat de media onzin hebben geschreven en dat de Italiaanse politie artikelen over hem zou moeten rectificeren. Het is onduidelijk waar hij precies op doelt.

Firano klopte begin 2018 zelf bij de politie aan om de diefstal van nano kenbaar te maken.