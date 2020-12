ABN AMRO was maandagmiddag getroffen door een storing, waardoor internetbankieren, mobiel bankieren en betalingen via iDEAL niet werkten, liet een woordvoerder aan NU.nl weten.

Klanten van de bank konden problemen ervaren met het binnenkomen in de online omgeving, bijvoorbeeld om hun saldo te checken voor het doen van betalingen.

Ook klanten van ING meldden problemen. Die storing was omstreeks 14.00 verholpen. Volgens een woordvoerder ging het om een "ongekende piek in de betaalvolumes". De capaciteit is nu opgeschaald.

De Rabobank had maandag eveneens korte tijd last van problemen, maar die zijn sinds ongeveer 12.50 uur voorbij, laat een woordvoerder weten.