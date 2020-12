Het Israëlische spionagebedrijf NSO Group heeft vermoedelijk 36 telefoons van journalisten van de Qatarese nieuwszender Al Jazeera gehackt, schrijft het Canadese onderzoeksplatform CitizenLab in een zondag verschenen rapport.

NSO Group zou een kwetsbaarheid in iMessage hebben gebruikt om in te breken op de telefoons. Met deze zeroclickkwetsbaarheid in versies van iOS tot en met 13.5.1 kon onzichtbaar malware geïnstalleerd worden. "We geloven niet dat deze kwetsbaarheid nog werkt bij iOS 14", schrijft CitizenLab.

CitizenLab denkt dat in ieder geval Saoedi-Arabië en de Verenigde Emiraten daarna misbruik van de hack hebben gemaakt om mee te luisteren. Ook vermoedt de organisatie dat nog veel meer telefoons op deze manier zijn gehackt.

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte kwamen in de afgelopen jaren vaker in conflict met Qatar. Het land zou de Moslimbroederschap steunen.

De verslaggeving van Al Jazeera kreeg daarbij regelmatig kritiek vanuit deze landen. Het ging onder meer om kritiek op de mogelijke banden met de Moslimbroederschap en de manier waarop de zender nieuws over regionale protestbeweginge brengt.