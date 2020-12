Bedrijven en overheden investeerden dit jaar fors meer in computers en telecomapparatuur, meldt het ING Economisch Bureau maandag.

Vooral in de categorie pc's en randapparatuur zag de bank in de eerste drie kwartalen van dit jaar een grote stijging: er werd 8 procent meer geld uitgetrokken voor nieuwe computers dan vorig jaar. Op het gebied van telecomapparatuur zag de bank een stijging van 2,5 procent.

De stijging hangt vermoedelijk samen met de verschuiving richting thuiswerken. Ook consumenten kochten meer elektronica: in de eerste helft van het jaar werd per kwartaal 7 procent meer aan elektronica uitgegeven dan in het laatste kwartaal van 2019.

Het leek er in 2019 nog op dat de groei van de digitalisering significant zou afnemen, schrijft het ING Economisch Bureau. Over de afgelopen maanden kan de bank nog niks zeggen.