Een DDOS-aanval zorgde er zondag voor dat het urenlang moeilijk was om in te loggen bij DigID. Deze storing is sinds 17.10 verholpen, aldus een woordvoerder.

Rond 10.30 uur kwamen de eerste meldingen van storing binnen op AlleStoringen.nl. Bezoekers aan de site merkte enorme vertragingen op, waardoor het nauwelijks mogelijk was om toegang te krijgen tot veel overheidswebsites.

Vaak werden bezoekers teruggesluist naar de voorpagina, met het verzoek de browser af te sluiten en opnieuw in te loggen. Het was daarom lastig om coronatestafspraken te maken via het internet, of testuitslagen in te zien.

De storing is inmiddels verholpen.