Het is op het netwerk van internetprovider KPN drukker sinds de nieuwe lockdown van start ging, zo laat de provider zaterdag aan NU.nl weten.

Overdag wordt meer data verbruikt dan vlak voor de lockdown het geval was, vermoedelijk doordat meer mensen nu thuiswerken. "Sinds dinsdag zien we eigenlijk weer het patroon van half maart terug op ons netwerk", aldus KPN-topman Paul Slot.

Het bedrijf baseert zich op cijfers van het vaste netwerk. Exacte gebruiksgegevens zijn volgens de provider geheime informatie en daarom niet bekendgemaakt.

KPN is met ongeveer drie miljoen particuliere aansluitingen de op een na grootste aanbieder van vast internet in Nederland.

In maart, toen mensen tijdens een wat minder strenge lockdown ook vaker thuisbleven, zagen providers de drukte op hun netwerk ook al stijgen. Internationaal grepen techbedrijven in door hun dataverkeer in te perken, waardoor bijvoorbeeld YouTube en Disney+ video's op een lagere resolutie streamden.

Extra drukte door Fortnite en Call of Duty

Volgens Slot is het dataverbruik 's avonds ook hoger dan voor de lockdown, waarschijnlijk doordat winkels en sportscholen dan niet bezocht kunnen worden. Updates voor de games Fortnite en Call of Duty zorgden dinsdag ook voor een toename van het dataverbruik.

De provider verwacht dat de grotere drukte dit weekend zal aanhouden en dat de cijfers komende week zullen dalen door de kerstdagen. Problemen voorziet het bedrijf nog niet: "We hebben inmiddels wat ervaring opgedaan met dit soort situaties", aldus een woordvoerder.