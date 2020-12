Browsermakers Apple, Google, Microsoft en Mozilla hebben een certificaat geblokkeerd dat in Kazachstan werd gebruikt om burgers af te luisteren, constateerde ZDNet.

Certificaten worden normaliter in browsers gebruikt om verkeer te versleutelen en websites op die manier veiliger te maken.

De overheid van Kazachstan introduceerde begin december echter een eigen certificaat waarmee internetverkeer gevolgd kan worden. Het wordt op een computer of telefoon geïnstalleerd om informatie juist weer te ontsleutelen.

Providers in het land moeten burgers in de stad Nur-Sultan toegang tot websites ontzeggen, tenzij ze het certificaat gebruiken in hun browser. Het is al de derde keer sinds 2015 dat het land zo'n certificaat verplicht. In 2019 blokkeerden browsers ook zo'n bestand.

Webbrowsers maken bestand onklaar

Het afluisterbestand werd al geblokkeerd door grote sites als Google, Facebook en Netflix. De blokkade van browsers zorgt ervoor dat geen enkele site er nog gebruik van kan maken. Gebruikers die een site met het certificaat bezoeken, krijgen een foutmelding te zien.

Kazachstan stelt dat het certificaat onderdeel is van een cybersecuritytraining voor overheidsinstanties en providers, voor het geval dat delen van het internet in dat land worden aangevallen.