Google belooft klanten die door een bug in de Google Foto's-app dachten dat ze hun cloudopslag hadden verbruikt dat het ze geld terug gaat betalen, zo schrijft 9to5Google.

Omdat klanten dachten dat ze hun maximale hoeveelheid opslag hadden bereikt, namen ze soms onterecht duurdere abonnementen. Terwijl ze dachten geen opslagruimte meer te hebben, hadden ze in werkelijkheid nog gigabytes tot hun beschikking.

Door de bug werden opgeslagen foto's en video's opgeteld bij de opslagcapaciteit, terwijl het bedrijf juist belooft dit niet te doen. De Google Foto's-app biedt onbeperkte opslag van bestanden met een bepaalde resolutie.

De fout sloop in januari 2020 in de systemen van de techgigant, waarna gebruikers er maandenlang last van konden hebben. Slachtoffers ontvangen individueel een e-mail van Google waarin restitutie wordt beloofd.

Google Foto's stopt met onbeperkte opslag

Google wil in de loop van het komende jaar de onbeperkte opslag bij Google Foto's stopzetten. Eerder geüpload materiaal blijft staan zonder het abonnement te beïnvloeden, maar alles dat hierna volgt, telt richting de limiet.

Google verkoopt cloudabonnementen met opslag voor je bestanden, foto's van hoge resolutie, e-mail en andere data. Zo'n Google One-abonnement kost minstens 2 euro per maand.