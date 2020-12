Reis naar een sterrenstelsel hier ver vandaan met Star Wars: Knights of the Old Republic 2 en geef je foto's een 3D-upgrade met Google Foto's. Dit zijn de Apps van de week.

Knights of the Old Republic II

Na de eerste Knights of the Old Republic uit 2013 is het nu ook tijd voor het onvolprezen tweede deel om de overstap naar iOS en Android te maken.

Het spel speelt zich duizenden jaren voor de eerste Star Wars-film af, waarin jij als Jedi op pad gaat om je verbinding met The Force te herstellen. Dit doe je door verschillende planeten te verkennen, tactische gevechten aan te gaan en een kleurrijk gezelschap samen te stellen van mensen en aliens.

Door velen worden de twee Knights of the Old Republic-spellen als de beste Star Wars-games tot nu toe gezien, mede door het sterke verhaal. Het spel is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten en kost 16,99 euro. Dit is een eenmalige aankoop waarmee je het volledige spel ontgrendelt.

Download Star Wars: Knights of the Old Republic 2 voor iOS of Android (16,99 euro)

Star Wars: Knights of the Old Republic

Not Chesss

De naam Not Chess laat eigenlijk al goed zien wat voor opmerkelijk spel dit is. Want als het geen schaken is, wat is het dan wel? In dit originele puzzelspel is het aan jou om te ontrafelen wat de oplossing is waar dit spel je naar laat zoeken.

Not Chess is typisch een app waar je eigenlijk niet teveel over wil vertellen, omdat het plezier hem vooral zit in de onverwachtse dingen die Not Chess doet. Het principe is gelukkig heel simpel: je begint iedere puzzel met één schaakstuk en het level is voltooid als je het muntje weet te pakken.

Met een maximum aantal zetten kunnen puzzels best lastig worden, maar de oplossing kom je na genoeg pogingen vanzelf tegen. Dat is ook precies wat Not Chess zo'n vermakelijk spel maakt om even in een korte sessie te spelen.

Download Not Chess voor iOS (2,29 euro) of Android (1,99 euro)

30 Bekijk hier de trailer van Not Chess

Google Foto's

Google maakt het delen van foto's een stuk indrukwekkender, zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. Door slimme software kan Google Foto's voortaan de voor- en achtergrond van een foto onderscheiden en zo van een 'platte' 2D-foto een 3D-variant maken.

De update voor Google Foto's wordt geleidelijk uitgerold maar zou de komende weken voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Je vindt de functie bovenaan de app terug in het overzicht met 'Nieuwe Highlights'. Daar kun je hem in 3D bekijken, of delen als een korte video waarin het 3D-effect goed in beeld wordt gebracht.

Download Google Foto's voor iOS of Android (gratis)