Wat is de beste televisie van tussen de 60 en 65 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Televisies van 60 tot 65 inch zijn de grote jongens onder de televisies. Staat je bank verder dan 3 tot 4 meter van je tv vandaan? Dan is dit formaat een goede optie. De prijzen lopen erg uiteen. De beste modellen zijn meestal niet goedkoop, maar er zijn ook goedkopere televisies van 65 inch te krijgen die goed zijn.

De Consumentenbond test televisies op onder meer beeldkwaliteit, geluidskwaliteit en gebruiksgemak. Er zijn meer dan tweehonderd televisies getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie 60 tot 65 inch doet LG het goed. Een televisie van LG is de Beste uit de Test en een ander model van LG is de Beste Koop.

Deze 4K-tv heeft een oledscherm van 65 inch. Oledschermen zijn dunner dan lcd-tv's. De beeldkwaliteit is uitstekend en laat een scherp en helder plaatje zien. Ook de kleuren en het contrast zijn mooi in balans.

Vooral als je films en series kijkt in 4K met HDR (high dynamic range), komt de tv tot zijn recht. De standaard beeldinstellingen zijn op zich al goed, maar je kunt het beeld nog een stuk verbeteren door de instellingen aan te passen.

Het geluid uit deze tv klinkt helder en prettig. Bij lage tonen klinkt het wel alsof de behuizing soms iets meetrilt, dus dat is een minpuntje. Verwacht overigens geen bioscoopervaring met alleen het geluid uit de tv. Om dat te bereiken kun je een soundbar of homecinemaset aansluiten.

Het gebruiksgemak is prima. Installeren en bedienen gaat eenvoudig. De tv ondersteunt ook wifi via 5 GHz en heeft vier HDMI-aansluitingen en drie USB-poorten.

De tv is naast groot ook zwaar. Hij weegt meer dan 25 kilo. Het is raadzaam om hem met twee personen uit de doos te halen en op zijn plaats te zetten.

Dat je ook een goede tv van 65 inch kunt kopen voor een lagere prijs bewijst dit model van LG. Net als de Beste uit de Test is dit een 4K-tv. Alleen heeft hij geen oled- maar een lcd-ledscherm.

De tv levert niet de beste beeldkwaliteit, maar wel voldoende. Het beeld oogt scherp. De kleuren zijn in orde, maar wel iets aan de koude kant. Ook bij dit model kun je de beeldkwaliteit een stuk verbeteren door de standaardinstellingen aan te passen.

Hij heeft wel een wat kleine kijkhoek. Dat kan een nadeel zijn als je met meer mensen tegelijk voor de tv zit.

Het geluid van deze tv is goed. Het klinkt helder, prettig en behoorlijk rijk, al kan het soms ook wat dun zijn. Maar verwacht ook hier geen bioscoopervaring. Dan heb je wederom toch echt een soundbar of homecinemaset nodig.

De tv is verder makkelijk in gebruik en ondersteunt wifi via 5 GHz. Het toestel heeft drie HDMI-aansluitingen en twee USB-poorten.

Verantwoording

