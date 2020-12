Twitter is begonnen met het testen van Spaces, zijn nieuwe functie waarmee gebruikers met elkaar kunnen bellen. Dat maakt het sociale medium bekend in een reeks tweets.

Spaces is vooralsnog een kleinschalig experiment dat is gericht op "de intimiteit van een menselijke stem". Een klein aantal Twitter-gebruikers kan ermee aan de slag, maar het is niet duidelijk of en wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt.

De bedoeling van Spaces is dat mensen een soort chatruimte kunnen aanmaken, waar gebruikers vervolgens met elkaar kunnen praten. Mensen kunnen meeluisteren met het gesprek, maar alleen degene die de ruimte heeft aangemaakt kan bepalen wie er spreekt.

Twitter kondigde Spaces een maand geleden aan. Het bedrijf zei toen dat de eerste mensen die toegang krijgen tot Spaces vooral vrouwen en mensen uit gemarginaliseerde groepen zijn. Het gaat dan vooral om mensen die eerder slachtoffer zijn van pesterijen en geweld als ze zich in een gesprek op Twitter mengen.