Na de hack op verschillende Amerikaanse overheidsinstanties blijkt dat ook het Amerikaanse techbedrijf Microsoft slachtoffer is geworden van een hack. De aanvallen lijken aan elkaar gelinkt, vanwege kwetsbaarheden in de netwerksoftware van het bedrijf SolarWinds, die door zowel overheidsinstanties als Microsoft wordt gebruikt.

Microsoft erkent dat er problemen zijn ontstaan door de aanwezigheid van kwaadaardige software die via SolarWinds op het netwerk is gekomen, maar dat de schade inmiddels is hersteld, de lekken zijn gedicht en het netwerk weer veilig is.

Het bedrijf zegt geen aanwijzingen te hebben dat vanaf zijn netwerk ook andere netwerken zijn aangevallen. Microsoft heeft ontdekt dat zeker veertig klanten doelwit waren.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, dat donderdag zei dat de hackers meerdere toegangsmethoden gebruikten, blijft onderzoek doen. Buitenlandse hackers, naar verluidt gelieerd aan de Russische veiligheidsdiensten, hebben maandenlang toegang gehad tot de netwerken van meerdere Amerikaanse ministeries, overheidsagentschappen en bedrijven.

Aanleiding was een hack bij het netwerk van leverancier SolarWinds, waarvan ook de Amerikaanse overheid afnemer is. De ministeries van Handel, Financiën, Binnenlandse Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Defensie zijn getroffen. Daarnaast zouden de hackers ook succesvol hebben ingebroken in het netwerk van de Nationale Gezondheidsinstituten (NIH).

De toekomstige Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat de mensen achter de cyberaanvallen harde straffen te wachten staan. "Onze tegenstanders moeten weten dat ik als president niet lijdzaam zal toekijken bij cyberaanvallen op onze natie."