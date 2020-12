Epic Games heeft donderdag de eerste niet aan gaming gerelateerde app toegevoegd aan zijn winkel. Muziekapp Spotify is nu te downloaden via de Epic Games Store.

De app is niet anders dan de versie die je via de website van Spotify zelf kunt downloaden. Epic Games laat in een reactie aan gamesite Polygon weten dat het bedrijf ook geen commissie zal vragen voor de verkoop van Spotify-abonnementen. Andere appmakers moeten 12 procent van hun inkomsten uit apps in de winkel afstaan.

Vermoedelijk is de aanwezigheid van Spotify op het platform vooral een signaal dat Epic meer niet aan gaming gerelateerde apps wil gaan aanbieden.

Epic Games wil op termijn een appstore bouwen die op hetzelfde niveau kan meedraaien als een App Store of Google Play Store. De gamegigant ging dit jaar de strijd aan met Apple, dat volgens Epic Games misbruik maakt van zijn economische machtspositie door op de iPhone en iPad alleen zijn eigen appwinkel toe te laten.