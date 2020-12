Bijna veertig Amerikaanse staten hebben Google aangeklaagd omdat de zoekmachinegigant zijn eigen diensten stelselmatig zou voortrekken in zoekresultaten. Dat schrijft The Washington Post.

Google heeft zijn monopolie zeker gesteld via speciale deals om standaardzoekmachine te worden op veel verschillende apparaten, betogen vertegenwoordigers van de staten, waaronder Colorado en Nebraska.

Ook rekenen ze het bedrijf aan dat het ondernemers dwingt om advertenties te kopen als ze hoog in de zoekresultaten willen eindigen. Zo zou Google andere advertentieplatformen buitensluiten.

Het is de derde Amerikaanse mededingingszaak die sinds oktober tegen de techgigant is aangesponnen. Een groep staten onder leiding van Texas stapte woensdag naar de rechter over een deal die Google zou hebben gesloten met Facebook.