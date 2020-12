Sommige gebruikers van WhatsApp kunnen sinds kort video- en audiobellen via de desktopapp, schrijft het doorgaans goed ingevoerde WABetainfo.

Tot nog toe was het alleen mogelijk om via de smartphoneapp te bellen. WhatsApp wil dat nu ook mogelijk maken via de desktopversie van het populaire chatprogramma.

De test wordt nu met een kleine groep gebruikers uitgevoerd. Volgens WABetainfo wordt de functie echter met de dag naar meer mensen uitgerold.

WABetainfo verwacht dat de functie "binnen enkele weken" door iedereen te gebruiken is.