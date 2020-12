Gamestreamingdienst Google Stadia is vanaf woensdag te gebruiken op iOS-apparaten, meldt 9to5Mac. Google gebruikt daarvoor een omweg via de browser Safari.

De techgigant kondigde enkele weken geleden al aan met een eigen iOS-app te komen. Die is er nu samen met de iOS 14.3-update, schrijft 9to5Mac.

Apple stelt strenge voorwaarden aan gamestreamingdiensten in de App Store, zoals het laten controleren van elke game die de dienst biedt. Daarom weigerden aanbieders als Google en Microsoft in eerste instantie om ook voor iOS apps te maken.

Inmiddels hebben de aanbieders een omweg via Safari gevonden. Gebruikers die Stadia willen proberen, kunnen gamen via de site stadia.google.com.

De uitrol is op woensdagmiddag nog gaande, bevestigt Google overigens aan NU.nl. Het kan dus nog "even duren voordat het overal operationeel is".