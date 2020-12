Sociale media en videodiensten zoals Facebook, Twitter, YouTube en TikTok riskeren hoge boetes in het Verenigd Koninkrijk als ze de verspreiding van schadelijke content niet goed tegengaan. Dat staat in regels die in 2021 in de wet vastgelegd moeten worden.

De bedrijven kunnen bij overtredingen een boete krijgen van 18 miljoen pond (19,9 miljoen euro) of maximaal 10 procent van hun omzet, afhankelijk van welk bedrag hoger uitvalt.

De Britse overheid wil bijvoorbeeld dat beelden van kindermisbruik en terrorisme worden verwijderd, maar ook dat kinderen beschermd worden tegen grooming (digitaal kinderlokken), online pesten en porno.

"We gaan een nieuw tijdperk in waarin techbedrijven verantwoordelijkheid krijgen om kinderen en kwetsbare gebruikers te beschermen", aldus Oliver Dowden, de Britse minister voor Digitale Zaken.

"Deze maatregelen zorgen voor het strengste en meest omvattende online veiligheidsregime, en zullen een duidelijk direct effect hebben", is Dowdens overtuiging.

De sociale media dienen ook duidelijk te omschrijven welk beleid ze hebben voor materiaal dat niet illegaal is, maar wel schade kan veroorzaken, zoals onjuiste informatie over COVID-19.

Het toezicht op de regels komt te liggen bij de Britse mediawaakhond Ofcom, dat de boetes kan opleggen en sociale media in het VK op zwart kan zetten bij overtredingen.