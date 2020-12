Twitter trekt de stekker uit de livestreamingapp Periscope, die in 2015 door het bedrijf werd opgekocht. De app wordt steeds minder gebruikt en de kosten om Periscope draaiende te houden zijn te hoog. De app verdwijnt per maart 2021 uit de appstores, maakt het bedrijf bekend in een artikel op blogdienst Medium.

Oudere uitzendingen die met de app zijn gemaakt en via Twitter zijn gedeeld, zullen online blijven staan. Gebruikers kunnen ook een archief van hun eigen uitzendingen downloaden, totdat de app wordt verwijderd.

Omdat Twitter wel de mogelijkheid wil blijven bieden om livestreams te publiceren, worden de belangrijkste functies van Periscope geïntegreerd in de Twitter-app.

Twitter zegt dat het eigenlijk al eerder met Periscope wilde stoppen, maar dit kreeg geen prioriteit door de "gebeurtenissen van 2020". Hiermee verwijst het bedrijf mogelijk naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de COVID-19-uitbraak.