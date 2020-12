Facebook heeft drie netwerken verwijderd omdat ze beïnvloedingscampagnes voerden. Volgens het bedrijf werden de accounts gelinkt aan mensen die banden hebben met het Franse leger en het Russische Internet Research Agency.

Het is voor het eerst dat Facebook dit soort campagnes linkt aan mensen die banden hebben met het leger van een westers land, zegt Facebooks beveiligingstopman Nathaniel Gleicher tegen onder meer The Washington Post. In het onderzoek is overigens geen bewijs gevonden dat de Franse defensie opdracht heeft gegeven voor de campagne.

De nepaccounts probeerden zich met berichten in de Afrikaanse politiek te mengen. Facebook noemt het opvallend dat Franse accounts ook reageerden op Russische berichten. "We hebben vaker gezien dat verschillende beïnvloedingscampagnes zich op dezelfde regio's richtten, maar dit was de eerste keer dat we ze zich actief met elkaar zagen bemoeien", schrijft Gleicher. "Zo werden de accounts van afzonderlijke netwerken vrienden en gaven ze commentaar op elkaar."

Het Franse netwerk bestond uit 84 Facebook-accounts, 14 Instagram-profielen en verschillende groepen op beide netwerken. Het netwerk schreef vooral in het Frans en Arabisch over nieuws en de huidige situatie in verschillende Afrikaanse landen.

Facebook verwijderde ook twee Russische netwerken. Beide hebben volgens het bedrijf banden met het Internet Research Agency, dat in 2016 probeerde de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Ook deze accounts richtten zich op Afrikaanse landen. Ze schreven over onder meer de aanstaande verkiezingen in de Centraal Afrikaanse Republiek en het coronavirus.