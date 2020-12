De Europese Commissie wil grote techbedrijven zoals Google, Microsoft, Apple, Facebook en Twitter kunnen opsplitsen als die herhaaldelijk de Europese wetgeving overtreden. Dat staat in voorstellen die de Europese Commissie dinsdag presenteerde om de techmarkt te reguleren.

De Commissie presenteerde dinsdag de zogeheten wet inzake digitale markten, waarmee oneerlijke concurrentie in de techsector moet worden aangepakt. Ook de wet inzake digitale diensten is gepresenteerd. Het voorstel moet ervoor zorgen dat techbedrijven die meer dan 45 miljoen gebruikers hebben, meer verantwoordelijkheid nemen voor illegaal gedrag op hun platforms. De huidige wetgeving dateert van 20 jaar geleden en is verouderd.

"We moeten veilig kunnen winkelen en het nieuws dat we lezen kunnen vertrouwen. Want wat offline illegaal is, is dat ook online", zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager (Mededinging).

In de voorstellen wordt met enorme boetes gedreigd. Als techbedrijven volgens de nieuwe regels overtreden, kunnen ze boetes van 6 tot 10 procent van hun jaarlijkse omzet opgelegd krijgen.

In de wet inzake digitale markten staat daarnaast dat bedrijven die drie keer in de vijf jaar worden beboet, als herhaaldelijke overtreders te boek komen te staan. De EU wil deze bedrijven vervolgens kunnen opsplitsen.

De voorgestelde maatregel is de stevigste poging van de EU tot dusver om techbedrijven en hun gigantische hoeveelheden persoonlijke data te beteugelen. De EU staat hier niet alleen in; in de Verenigde Staten wordt onderzocht of Facebook eventueel kan worden opgesplitst.

De voorstellen moeten wel nog worden besproken door het Europees Parlement en de lidstaten. Als de definitieve tekst wordt aangenomen, zullen de wetten in de Europese Unie van kracht worden.