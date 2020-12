De Ierse privacyautoriteit heeft Twitter een boete van 450.000 euro opgelegd voor het overtreden van de Europese privacyregels die sinds mei 2018 gehandhaafd worden. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse techgigant wegens het schenden van die regels een boete krijgt.

Het Europese hoofdkantoor van bedrijven zoals Facebook, LinkedIn en Twitter staat in Ierland. Dat betekent dat de Data Protection Commission (DPC), de Ierse privacywaakhond, primair is aangewezen om deze bedrijven te controleren.

De DPC ziet onder meer toe op de naleving van de General Data Protection Regulation (GDPR), de Europese privacyregels die in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heet.

Twitter krijgt de boete na een bug in de Android-app van het platform. Door de fout, die in januari werd gemeld, waren tweets die afgeschermd hadden moeten zijn toch zichtbaar.

Het sociale medium is op de vingers getikt omdat het bedrijf de DPC niet op tijd over de bug informeerde en omdat het heeft verzuimd de softwarefout goed te documenteren, meldt de DPC op zijn website.

Twitter biedt excuses aan

Twitter heeft in een verklaring laten weten dat de vertraging een "onverwacht gevolg was van de personeelsbezetting tussen Kerst 2018 en Nieuwjaarsdag". Het bedrijf zegt veranderingen te hebben doorgevoerd waardoor dit in de toekomst niet meer moet gebeuren.

"We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor deze fout en blijven volledig gecommitteerd aan het beschermen van de gegevens van onze klanten en aan het snel en transparant op de hoogte brengen van het publiek bij problemen", aldus het bedrijf. "Het spijt ons dat dit is gebeurd."

De DPC heeft nog een ander onderzoek naar Twitter lopen. Ook Facebook, Apple en Google liggen in Ierland onder een vergrootglas.