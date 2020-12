Uber heeft van een toezichthouder in de Amerikaanse staat Californië een boete van 59 miljoen dollar (zo'n 48,6 miljoen euro) gekregen voor het niet beantwoorden van vragen in een onderzoek naar aanranding en seksueel misbruik.

De California Public Utilities Commission (CPUC) startte een onderzoek nadat Uber in december 2019 een veiligheidsrapport naar buiten bracht waarin duizenden gevallen van seksuele intimidatie van passagiers werden gemeld.

De toezichthouder vroeg vervolgens details op over elk geval van aanranding of seksueel wangedrag binnen Uber in 2017, 2018 en 2019 in Californië. Naast de datum, tijd en plaats vroeg de CPUC ook om de volledige naam en contactgegevens van getuigen.

Uber weigerde, onder meer omdat getuigen ook slachtoffers kunnen zijn. Het bedrijf was van mening dat het meer kwaad dan goed zou doen als het de informatie zonder toestemming met de CPUC te delen.

Na het bezwaar stelde de CPUC voor dat Uber de gegevens vertrouwelijk zou delen, maar het bedrijf noemde dat nog steeds "buitensporig" en een "verdere aantasting van mensen die al slachtoffer zijn geworden".

Uber dreigt licentie te verliezen

De CPUC geeft Uber daarom een boete van 22,725 miljoen dollar voor het niet beantwoorden van de vragen. Dat Uber dat ook niet vertrouwelijk wilde doen, komt het bedrijf op een verdubbeling van het bedrag te staan.

Ook krijgt Uber een boete van 13,635 miljoen dollar voor het niet beantwoorden van vragen over welke medewerkers het veiligheidsrapport hebben geschreven.

Uber heeft dertig dagen de tijd om het bedrag na uitvaardiging van het oordeel (pdf) over te maken. Ook moet het bedrijf de vragen alsnog beantwoorden. Doet Uber dat niet, dan loopt het bedrijf het risico zijn licentie te verliezen.