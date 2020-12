Naast de Amerikaanse ministeries van Economische Zaken en Financiën is ook het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gehackt, melden persbureau Reuters en The Washington Post op basis van anonieme ingewijden.

Binnenlandse Veiligheid is onder meer verantwoordelijk voor de grensbewaking en cybersecurity, maar ook voor de veilige distributie van het COVID-19-vaccin.

Volgens The Washington Post en The New York Times is ook het ministerie van Buitenlandse Zaken slachtoffer geworden. The New York Times meldt bovendien dat ook delen van het ministerie van Defensie zijn gehackt.

De hack werd zondag (lokale tijd) voor het eerst gemeld door Reuters en The Washington Post. De aanval wordt toegeschreven aan Rusland, dat ontkent. De Russische inlichtingendienst zou met de hack inzicht hebben gekregen in interne communicatie van de ministeries.

Mogelijk duizenden slachtoffers uit meerdere continenten

Het Amerikaanse ICT-bedrijf SolarWinds staat centraal in de hack. In een melding aan de beurstoezichthouder meldt het dat "minder dan 18.000" klanten software hadden gedownload met daarin een kwetsbaarheid die de aanvallers als springplank gebruikten om hun doelwitten te hacken.

Het bericht meldt ook dat SolarWinds is verteld dat de aanval is uitgevoerd door een natiestaat, hoewel het bedrijf dit niet heeft bevestigd.

FireEye, een prominent Amerikaans ICT-beveiligingsbedrijf dat zelf is gehackt, schrijft op zijn website dat overheden, adviesbureaus, telecombedrijven in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten slachtoffer zijn geworden van de hack.

De daders zouden sinds het voorjaar van 2020 toegang hebben kunnen krijgen tot de netwerken van de overheden en bedrijven.