De website van de Rijksoverheid was maandagavond kort niet bereikbaar. De problemen begonnen kort na de toespraak van premier Rutte en waren ruim anderhalf uur later opgelost.

Wie Rijksoverheid.nl probeerde te bezoeken, kreeg een constant doorladende pagina waarop niks verscheen gepresenteerd. Naast de voorpagina waren ook specifieke links naar de site niet te openen.

Op de website staat informatie over de pas aangekondigde lockdown in Nederland. Rutte vertelde in een videotoespraak dat er vijf weken lang strengere maatregelen gelden. Ook verwees hij Nederlanders naar de website voor verdere details over de aanscherpingen.

Alleen essentiële winkels blijven open, terwijl het aantal toegestane bezoekers in huis wordt verlaagd naar twee. Tijdens Kerst zijn nog wel drie bezoekers welkom.