De populaire pornosite Pornhub heeft een groot deel van zijn video's gewist om zo ook beelden met kinderporno te verwijderen, meldt Vice maandag.

De site laat alleen nog video's van geverifieerde accounts toe. Pornhub controleert wie deze accounts in handen heeft.

Meer dan de helft van de aanvankelijk 13,5 miljoen video's is vanwege de maatregel verwijderd, waardoor alleen beelden van geverifieerde accounts er nog op staan.

De pornosite kwam eerder deze maand onder vuur te liggen, nadat The New York Times uitgebreid had geschreven over beelden van kindermisbruik op de site. Gebruikers zouden veelvuldig video's van onvrijwillige seks met kinderen uploaden zonder dat de beheerders ingrijpen.

Met het nieuwe beleid hoopt Pornhub het lastiger te maken om een anoniem account aan te maken en zulke beelden te uploaden.

Verifiëren is vrij makkelijk

Het aanmaken van een geverifieerd account is nog wel relatief makkelijk: gebruikers hoeven alleen een selfie met daarbij een gebruikersnaam te delen. Later wil de site dit proces aanscherpen.

Sociale media gebruiken verificatiesystemen om de echtheid van accounts te garanderen. Zo kunnen bekende personen bijvoorbeeld een identiteitsbewijs insturen, zodat hun Twitter- of Facebook-account van een blauw vinkje wordt voorzien.