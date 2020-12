Een storing bij Google zorgt er maandag voor dat onder meer YouTube en Gmail moeilijk bereikbaar zijn. Dat blijkt uit een stijgend aantal klachten op Allestoringen.nl.

In korte tijd werden tienduizenden klachten door de storingsmeter gemeld. De problemen spelen bij een groot aantal diensten van Google, waaronder ook gespreksdienst Hangouts, Google Calendar en cloudplatform Drive.

Een woordvoerder kon nog niet meteen iets zeggen over de oorzaak van de problemen.

De problemen lijken wereldwijd te spelen. Ook op het Engelstalige Downdetector stromen duizenden klachten binnen van getroffen gebruikers.

Vermoedelijk speelt het probleem bij de inlogservers die Google gebruikt. YouTube is bijvoorbeeld voor sommigen te bezoeken door uit te loggen van een account. Dat kan door cookies in de browser te wissen of een incognitovenster te openen.

Andere diensten ook getroffen

Bij apps en diensten van andere bedrijven, waaronder Pokémon GO en Discord, wordt ook geklaagd over storingsproblemen. Dit kan mogelijk te maken hebben met de Google-problemen. Veel bedrijven gebruiken servers van de zoekreus.

Begin dit jaar werd Google ook getroffen door een grootschalige storing, die toen in de avond plaatsvond. In maart waren diensten van de techreus urenlang niet te gebruiken.