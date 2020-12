Een storing bij Google zorgde er maandag voor dat alle diensten van de techreus een uur lang onbereikbaar waren. Inmiddels is het probleem weer verholpen, zo wordt gemeld op een webpagina van de zoekreus.

Het is nog niet bekendgemaakt wat precies de oorzaak van de storing was. In het uur van de storing verschenen er tienduizenden klachten op sites zoals Allestoringen.nl.

Vermoedelijk speelde het probleem bij de inlogservers die Google gebruikt. YouTube was tijdens de storing bijvoorbeeld alsnog te gebruiken vanuit een uitgelogde browser.

Andere diensten ook getroffen

Bij apps en diensten van andere bedrijven, waaronder Pokémon GO en Discord, werd ook geklaagd over storingsproblemen. Dit had mogelijk ook te maken met de Google-problemen. Veel bedrijven gebruiken servers van de zoekreus.

Begin dit jaar werd Google ook getroffen door een grootschalige storing, die toen in de avond plaatsvond. In maart waren diensten van de techreus urenlang niet te gebruiken.