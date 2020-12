Electronic Arts (EA) koopt de Britse racegamemaker Codemasters voor 1,2 miljard dollar (zo'n 988 miljoen euro). Dat meldt Business Wire maandagochtend.

Met de stap breidt EA, dat veel sportgames uitgeeft, zijn aanbod aan racegames en racelicenties significant uit. Codemasters heeft onder meer de rechten voor de Formule 1 in handen.

In eerste instantie zou Red Dead Redemption-uitgever Take-Two Interactive het bedrijf overnemen voor 970 miljoen dollar. Dit weekend signaleerde EA echter dat het ook interesse had in Codemasters.

EA bezit al de racegameserie Need for Speed. Daar komen nu onder meer DIRT, Grid, Formula 1 en Project Cars bij.

Codemasters was in 2020 goed voor een omzet van zo'n 83 miljoen euro. De verwachting is dat de overname aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 rond zal zijn.