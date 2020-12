Klanten van Rabobank kunnen voortaan geld overmaken en ontvangen via een 06-nummer, zonder daarvoor nog een IBAN-rekeningnummer in te moeten voeren. Dat maakt de bank maandag bekend.

Klanten kunnen op die manier geld overmaken naar mensen van wie zij wel een telefoonnummer hebben, maar niet het rekeningnummer. Dat gaat via de Rabo App. In plaats van een rekeningnummer kunnen klanten daar voortaan ook een 06-nummer invullen.

Om geld te kunnen ontvangen op een 06-nummer, moeten klanten zich wel eenmalig registreren in de app.

Volgens de Rabobank is geld overmaken naar een mobiel nummer even veilig als naar een rekeningnummer. Voor de overboeking wordt gecontroleerd of het 06-nummer bij het IBAN-nummer en de naam van de ontvanger hoort.

Op het moment kunnen alleen klanten van Rabobank gebruikmaken van 06-Betalen. Dat komt omdat andere banken de functie nog niet bieden.