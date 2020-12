Reddit heeft de videodienst Dubsmash overgenomen, meldt Reddit op zijn website. Dubsmash wordt gezien als een van de grootste concurrenten van TikTok.

Het is niet bekend hoeveel Reddit voor Dubsmash heeft betaald. De overname is direct van kracht. Het hele team van de dienst, onder wie de drie oprichters, werken vanaf nu voor Reddit.

Dubsmash genoot vooral eind 2014 populariteit in Nederland. Met de app konden gebruikers onder meer bekende uitspraken uit films en series playbacken. De dienst werd in 2017 uitgebreid met meer functies, waarmee het in een volwaardig sociaal netwerk veranderde.



Dubsmash blijft ook na de overname zijn aparte app voor iOS en Android houden. Mogelijkheden van de app om video's te maken, worden aan de mobiele app van Reddit toegevoegd.

Het is onbekend hoeveel gebruikers Dubsmash op het moment heeft. Volgens de dienst logt 30 procent van de gebruikers dagelijks in om een video te maken. Volgens de oprichters bedient Dubsmash een onderbelichte kant van het internet. Van de gebruikers is 70 procent vrouw. Ook gebruikt ongeveer een kwart van de zwarte Amerikaanse tieners Dubsmash.