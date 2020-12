IPhone-gebruikers melden op Reddit en het forum van Apple problemen te hebben met notificaties op iOS 14. Door een fout in het besturingssysteem krijgen gebruikers geen melding als er een bericht op iMessage binnenkomt. Ook gebeurt er in een enkel geval niets als de gebruiker wordt gebeld, met een gemiste oproep als gevolg.

In eerste instantie leek dit probleem alleen voor te komen bij gebruikers met een iPhone 12, maar nu melden ook gebruikers met een oudere telefoon met iOS 14 dit probleem.

Gebruikers klagen over dat ze geen geluidsmelding of trilmelding krijgen bij een nieuw bericht. Ook geven de apps geen rode badge weer waarmee in iOS wordt gemeld dat er een ongelezen bericht is.

De oorzaak van het probleem is nog niet duidelijk. Apple heeft nog niet gereageerd op de klachten.