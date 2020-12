Twitter blokkeerde zaterdag interactie op een aantal tweets van de Amerikaanse president Donald Trump. De tweets konden niet meer geliket worden. Ook konden gebruikers geen reacties plaatsten. Twitter draaide dit later terug en meldt in een verklaring dat het blokkeren onbedoeld was.

Sinds de presidentsverkiezingen in november heeft Twitter al meerdere malen een waarschuwing geplaatst bij tweets van Trump. Hierbij ging het om tweets waarin de Amerikaanse president misinformatie verspreidde over het verloop van de verkiezingen en claimde hij onterecht dat hij gewonnen had. In de waarschuwing stond dat de tweet mogelijk misinformatie bevatte.

De maatregelen op zaterdag gingen een stap verder en zorgden ervoor dat bijna alle interactie op tweets van Trump voor gebruikers werden geblokkeerd. Een woordvoerder liet zaterdag in een verklaring weten dat "ze onbedoeld de interactie op de tweets van Trump hebben beperkt en dat deze beperkingen zijn teruggedraaid".

De tweets bevatten nog wel de waarschuwing dat het bericht misinformatie over de verkiezingen kan bevatten.

Het Witte Huis heeft niet gereageerd op het blokkeren van de interactie op de tweets van Trump.