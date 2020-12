De rechter in Nieuw-Zeeland heeft omgerekend 12 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen van een man die illegale films en series op een site aanbood. Dat meldt Torrent Freak.

Het geld werd verdiend bij het beheren van de site, waarvan de naam tijdens de rechtszaak niet werd genoemd. Ook had de man 818.000 Nieuw-Zeelandse dollar (circa. 480.000 euro) op zijn bankrekening staan, terwijl zijn broer 730.000 euro aan crytovaluta en 225.000 euro op zijn bankrekening had.

Het geld werd al tijdelijk door de politie vastgehouden terwijl de rechtszaak tegen de piratensite nog liep. Inmiddels is in overleg met het duo besloten de bedragen in beslag te nemen, omdat het geld werd verdiend met het schenden van auteursrecht.

De waarde lag veel lager toen het geld in beslag werd genomen. In het afgelopen jaar werden de cryptovaluta steeds kostbaarder.

Rechter is tevreden

Met de inbeslagname lijkt de rechtszaak tegen de website ook voorbij te zijn. "Het overgrote merendeel van het vastgehouden geld is in beslag genomen en een verdere rechtszaak over de balans zou duur en tijdrovend zijn", stelt de rechter. "Wat mij betreft is het publiek belang gediend met deze schikking."

Het onderzoek naar de filmpiraat in Nieuw-Zeeland werd op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten gestart.