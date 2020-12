Twitter heeft de videochatdienst Squad gekocht voor een niet nader genoemd bedrag. Dat bevestigt het sociale netwerk tegenover TechCrunch.

De app van Squad wordt meteen uit appwinkels gehaald en stopgezet, aldus het bedrijf. Alle medewerkers die aan Squad werkten worden in huis gehaald bij Twitter zelf. De app bleek vooral populair onder tienermeisjes.

Met Squad was het mogelijk videochatgesprekken te voeren, waarbij iemand tegelijkertijd een beeldscherm deelde. Op die manier was het mogelijk om bijvoorbeeld online iets te presenteren of met een groep vrienden filmpjes te kijken.

Livestream-app van Twitter op losse schroeven

Twitter wil niet zeggen of de technologie achter Squad ook in huis is gehaald bij de overname. Door Squad te integreren, zou de Twitter-app een functie hebben die kan concurreren met videochatdiensten zoals Skype en Zoom.

Het sociale netwerk heeft ook nog livestream-app Periscope, die op losse schroeven lijkt te staan. Code in de Twitter-app suggereert dat Periscope binnenkort offline wordt gehaald en niet langer in het sociale netwerk geïntegreerd zal zitten.