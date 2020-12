Het boerenleven ontdekken in Harvest Town, een alternatief voor zoeken via Google dankzij Xayn en puzzelend Los Angeles opslokken in Donut County. Dit zijn de apps van de week.

Harvest Town

Fans van boerderijsimulator Stardew Valley zullen ook veel plezier beleven aan Harvest Town. Het spel is al langer verkrijgbaar voor Android-telefoons maar kwam afgelopen week ook op iOS uit.

In deze game kruip je in de rol van een boer die bezig is met het opbouwen van een boerderij. Terwijl jij bezig bent met vee eten geven en gewassen oogsten, leer je je dorpsgenoten kennen en voltooi je allerlei opdrachten om verder te komen in het verhaal.

In grote lijnen komt de game daarin overeen met Stardew Valley, maar Harvest Town geeft wel een unieke twist aan het boerenbestaan. Je kunt in de game bijvoorbeeld ook tegen anderen zeilen en paardrijden of spullen ruilen.

Download Harvest Town voor Android of iOS (gratis, met in-appaankopen)

1 Bekijk hier de trailer van Harvest Town

Xayn

Xayn is een privacybewuste Google-vervanger. De Duitse zoekmachine verscheen afgelopen week en belooft net zulke goede zoekresultaten te leveren als de grote concurrent, maar dan zonder dat je je privacy hoeft op te geven.

Trackers worden namelijk geblokkeerd. Adverteerders en websites gebruiken deze trackers om jouw internetgedrag in kaart te brengen en hier vervolgens via gepersonaliseerde reclames aan te verdienen. Er zijn wel privacybewuste zoekmachines die dit probleem oplossen, zoals DuckDuckGo, maar volgens Xayn zijn de zoekresultaten van deze Google-alternatieven vaak ondermaats.

De Duitse app springt in dat gat, al moet je wel geduld hebben. Je moet Xayn namelijk 'trainen' door bij zoekresultaten aan te geven hoe nuttig (of juist niet) de suggestie is. Dat doe je aan de hand van veegbewegingen: een veeg naar links staat voor een duim omhoog, een swipe naar rechts voor een minder goed resultaat.

Download Xayn voor Android of iOS (gratis)

1 Bekijk hier de trailer van Xayn

Donut County

Android-gebruikers kunnen eindelijk genieten van Donut County, een puzzelgame uit 2018 die destijds hoge ogen gooide. Het spel heeft een tamelijk bizarre verhaallijn die inzoomt op wasbeer BK en zijn vermeende betrokkenheid bij allerlei diefstallen in Los Angeles. Ieder level wordt een tipje van de sluier opgelicht, omdat je de verhalen van alle betrokken karakters aanhoort.

De gameplay van Donut County bestaat uit puzzelen en het maken van gaten in de grond om daar vervolgens voorwerpen doorheen te laten vallen. Hoe verder je in het spel komt, hoe groter het gat wordt. Op een gegeven moment kun je bijvoorbeeld hele huizen opslokken. Combineer dit spelprincipe met bizarre humor, een vrolijke vormgeving, aanstekelijke muziek en je hebt een game die je maar moeilijk kunt wegleggen.

Download Donut County voor Android (4,29 euro) of iOS (3,49 euro)