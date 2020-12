Iran heeft geprobeerd met behulp van malafide software (malware) informatie te verzamelen over dissidenten in Nederland, meldt het onderzoeksprogramma Argos vrijdag in samenwerking met beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers.

De malware is volgens Argos verstuurd naar zeker één Nederlands lid van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA), een organisatie die strijdt voor de onafhankelijkheid van de provincie Khoezistan (Ahwaz).

Het gaat om malware die bekendstaat als Foudre en wordt verspreid via een zipbestand. De verzender probeert de software stiekem op het apparaat van de ontvanger te installeren. Daarna verzamelt de software via het adresboek informatie over diens netwerk.

Ook zou het met de malware mogelijk zijn om het geïnfecteerde apparaat over te nemen. Op die manier kan de verzender uit naam van het slachtoffer andere doelwitten proberen te bereiken.

Argos meldt dat volgens de ASMLA zeker tien aanhangers in Nederland de malware hebben ontvangen. Het is onduidelijk of en zo ja in hoeveel gevallen de malware succesvol was.

ASMLA-leider in 2017 in Den Haag vermoord

Iran beschouwt ASMLA en de aan de organisatie gelieerde militaire tak, de Mouhiddine Nasser Martelaarsbrigade, als een terroristische organisatie.

De AIVD heeft aanwijzingen dat Iran betrokken is bij de moord op Ahmad Mola Nissi in 2017 in Den Haag. Nissi was de oprichter en leider van de organisatie.

Eisa S., een naar Nederland afgereisde man, wordt op dit moment door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd op verdenking van het ondersteunen van terrorisme door ASMLA in Iran.