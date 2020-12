Microsoft past de emoji met een mondkapje aan in een software-update, zodat die voortaan minder ziek lijkt. Dat meldt Microsoft op zijn eigen blog.

De Windows-update is beschikbaar voor een groep testers die hem nu al kunnen installeren. Blijkt de software stabiel, dan wordt deze voor iedereen uitgebracht.

De oude emoji met mondkap had dichte ogen en een zweetdruppel, waardoor het leek alsof hij koorts had. Na een aanpassing heeft hij een neutrale gezichtsuitdrukking.

Daarmee lijkt de smiley aan te sluiten op het huidige tijdsbeeld, waarin veel mensen mondkapjes dragen zonder op dat moment ziek te zijn. Concurrent Apple veranderde zijn afbeelding eerder al op vergelijkbare wijze.

Meer smileys zijn anders

De Windows-update bevat ook een paar andere gewijzigde smileys. De duizelige emoticon heeft voortaan kruisjes als ogen, de giraf is uitgezoomd en de alien is grijs in plaats van groen. Het scheermes is daarnaast een moderner alternatief.

De update voegt ook experimentele ondersteuning voor 64-bits-apps op computers met ARM-processoren toe. Doordat deze software niet standaard werkt op de betreffende computers, moet Windows een traditionele chip emuleren.